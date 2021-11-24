Подією дня в Лізі чемпіонів однозначно була битва між Манчестер Сіті та ПСЖ на "Етіхаді". Навесні "містяни" вибили парижан з півфіналу ЛЧ, а восени підопічні Маурісіо Почеттіно помстилися, перегравши команду Пепа на "Парк де Пренс" – і тепер вже англійці бажали реваншу. Крім того, звитяга над французами принесла б чемпіону АПЛ перше місце в групі А.

Зінченко може стати одним з перших трансферів Ньюкасла в еру саудитів

Гвардіола під таке завдання знову вдався до тактичних експериментів, поставивши Зінченка на позицію лівого форварда. Формально господарі вийшли у схемі 4-3-3, але відсутність чистого нападника часто перетворювала цю модель у щось схоже на 4-1-5. Почеттіно, своєю чергою, вирішив зіграти в 4-3-3 з двома різноплановими опорниками й Еррерою, якому доводилось страхувати позицію Мессі. Класика.

В першому таймі перевага Манчестер Сіті виявилась колосальною. 40% гри в цей період пройшло на третині поля ПСЖ, а до перерви гості змогли створити всього один момент – це Мбаппе отримав закидання на хід, втік від Вокера у штрафний і закрутив м'яч над дальньою дев'яткою (можливо, Вокер навіть встиг повернутись і підрізати удар Кіліана). Все. У парижан не просто не було атак – у них не було навіть комбінацій.

Не йде гра? Із Żubrówka завжди йде гра! Міксуй коктейлі з легендарною Żubrówka та насолоджуйся переглядом топових матчів! Żubrówka – відкрий легенду! Дізнатись більше про Żubrówka та коктейлі тут.

Господарі основну ставку зробили на фланг Мареза, адже йому протидіяв юний Нуну Мендеш. Португалець разом з партнерами по обороні гідно тримався під тиском, але моменти все одно виникали – причому дуже якісні. Вже на 5-й хвилині "містяни" могли відкривати рахунок внаслідок подачі Гюндогана й замикання Родрі метрів з шести, однак Кімпембе зупинив м'яч на лінії воріт. На 18-й Марез обігрався з Гюндо й вистрілив у дев'ятку з центру штрафного, але цього разу на шляху "круглого" опинилася голова Хакімі. Ще за 10 хвилин Зінченко отримав передачу з лівого флангу й пробив з меж карного майданчика – Маркіньйос врятував ПСЖ!

На 33-й хвилині з дистанції у правий кут пробивав все той же Гюндоган. Ні захисники, ні голкіпер вже не могли виручити Париж, але за гостей заступилася стійка! Ну а на 34-й постріл Мареза в дальній нижній кут метрів з 20-ти витягнув Навас. Після цього чемпіони Англії організували ще кілька атак, але ПСЖ вдалося призвичаїтись до тактики господарів. Сіті трішечки бракувало динаміки й різноманітності в завершальній фазі.

На перерву команди відправились за нулів на табло. Другий же тайм знову розпочався з моменту "містян" – це Гюндоган вивалився віч-на-віч з Навасом і перекинув його, однак лайнсмен зафіксував офсайд (а Ілкай все одно не влучив у ворота).

Відповідь парижан шокувала "Етіхад": на 50-й хвилині Мессі, Неймар, Мендеш та Еррера закрутили надзвичайно красиву комбінацію, в завершенні якої Лео прострілив з лівого краю штрафного – м'яч з невеличким рикошетом прилетів точно в ноги Мбаппе, якому залишалося переграти Едерсона. Кіліан зробив це без проблем. 0:1!

Гвардіола зреагував моментально, знявши з гри Зінченка й випустивши на 54-й хвилині Габріеля Жезуса. Почеттіно також не затягував, освіживши опорну зону на 61-й хвилині (Данілу Перрейра замінив Ерреру). Між цими епізодами "містянам" вдалося перехопити ініціативу, але створити бодай один цікавий момент біля воріт Наваса не вдалося. Гості ж ще й у контратаки тікали, хоча їм бракувало нормального завершення.

Попри відсутність моментів, тиск на оборону парижан наростав. На 62-й хвилині він вилився у вривання Мареза на край штрафного й удар в ближній кут. Навас врятував ПСЖ, але вже на 63-й йому таки довелося виймати м'яч із сітки. Родрі виконав закидання на правий фланг карного майданчика, Вокер прострілив у дотик, Жезус на лінії воротарського пішов замикати – втім, вийшло лишень підрізати сферу на Стерлінга. Той на дальній стійці легко зрівняв рахунок. 1:1!

Почеттіно не збирався так просто втрачати перемогу, знявши опорника Гуйє й випустивши на 67-й хвилині Ді Марію та Керера (причому останній розташувався вище за Мессі). Цей хід не вплинув на футбол господарів. Ман Сіті продовжив домінувати, ледь не забивши на 70-й хвилині внаслідок пострілу Габі Жезуса в дальню дев'ятку з гострого кута – Навас парирував! Втім, ПСЖ на 74-й огризнувся обіграшем Неймара з Ді Марією та подальшим вриванням у штрафний – бразилець опинився перед Едерсоном, але не влучив у ближній кут!

Покарання за марнотратство прилетіло вже через три хвилини: Марез з правого краю карного майданчика навісив на дальню стійку, Бернарду Сілва у дотик викотив пас вздовж лінії воротарського під удар Жезусу, а Габріель проштовхнув сферу в дальній нижній – 2:1! Манчестер Сіті вийшов вперед.

Другий гол заспокоїв господарів. Пеп Гвардіола нарешті повернувся на крісло й почав дивитись футбол, а його підопічні спокійно катали м'яч. Вочевидь, взнаки далася і втома, однак ПСЖ не вдавалося скористатися такою зміною характеру гри. У підопічних Маурісіо Почеттіно не було жодних ідей, як врятувати бодай нічию. За останні 26 хвилин моментів команди так і не створили, тож фінальний свисток зафіксував вольову перемогу "містян".

Таким чином, Манчестер Сіті набрав 12 очок, відірвавшись вді другого місця на чотири залікових бали за тур до кінця групового етапу. ПСЖ залишився другим, але відрив від третьої сходинки теж становить чотири пункти. Це означає кінець боротьби за 1/8 фіналу в групі А – англійці й французи виходять у плей-офф.

Ліга чемпіонів: Спортінг відправив Борусію в ЛЄ, Мілан дивом вирвав перемогу в Атлетіко, РБ Лейпциг нокаутував Брюгге