Французское Классико, состоявшееся 24 сентября, закончилось уверенной победой команды Луиса Энрике (4:0). После матча игроки парижан праздновали с фанатами и не сдерживали свои эмоции. На видео попали гомофобные выкрики некоторых звезд ПСЖ.

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Как сообщает официальный сайт Лиги, дисциплинарный комитет разобрал эпизод. Хакими, Дембеле, Коло Муани и Курзава за свое поведение получили один матч дисквалификации. Решение Лиги вступает в силу с 10 октября. Это означает, что все четверо пропустят встречу против Страсбура, где выступает украинец Эдуард Соболь.

Напомним, что сейчас ПСЖ находится на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1. В активе парижан 12 очков. От первой строчки они отстают на два балла.

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