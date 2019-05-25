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ПСЖ встановив абсолютний рекорд Ліги 1 – Мбаппе забив історичний гол

09:57 770 Читать на русском
ПСЖ встановив абсолютний рекорд Ліги 1 – Мбаппе забив історичний гол
Кіліан Мбаппе / Соцмережі

Паризька команда забивала абсолютно у кожному матчі чемпіонату Франції цього сезону.

У поєдинку останнього туру чемпіонату Франції ПСЖ програв Реймсу з рахунком 1:3, а єдиний гол парижан у матчі забив Кіліан Мбаппе. Це взяття воріт стало історичним.

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Завдяки цьому голу підопічні Томаса Тухеля встановили абсолютний рекорд Ліги 1, ПСЖ забив бодай 1 гол у кожному матчі чемпіонату Франції 2018/19, такого не траплялось жодного разу, повідомляє Squawka.

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До слова, паризький гранд достроково здобув чемпіонство у Франції, у підсумку здобувши 91 очко та на 15 залікових пунктів випередивши найближчого конкурента – Лілль.

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ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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