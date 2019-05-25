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ПСЖ установил абсолютный рекорд Лиги 1 – Мбаппе забил исторический гол

09:57 208 Читати українською
ПСЖ установил абсолютный рекорд Лиги 1 – Мбаппе забил исторический гол
Килиан Мбаппе / Соцсети

Парижская команда забивала абсолютно в каждом матче чемпионата Франции в этом сезоне.

В поединке последнего тура чемпионата Франции ПСЖ проиграл Реймсу со счетом 1:3, а единственный гол парижан в матче забил Килиан Мбаппе. Это взятие ворот стало историческим.

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Благодаря этому голу подопечные Томаса Тухеля установили абсолютный рекорд Лиги 1, ПСЖ забил хотя бы 1 гол в каждом матче чемпионата Франции 2018/19, такого не случалось ни разу, сообщает Squawka.

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К слову, парижский гранд досрочно завоевал чемпионство во Франции, в итоге одержавв 91 очко и на 15 зачетных пунктов опередив ближайшего конкурента – Лилль.

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ПСЖ ПСЖ Франция Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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