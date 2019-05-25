ПСЖ безвольно програв Реймсу, Ренн переміг Лілль та інші несподіванки останнього туру Ліги 1

Відбулись останні матчі чемпіонату Франції сезону 2018/19.
Ам'єн – Генгам – 2:1
Голи: Гірасі, 14, Годос, 47, – Менді, 67
Анже – Сент-Етьєн – 1:1
Голи: Мулен (аг), 70 – Норден, 64
Діжон – Тулуза – 2:1
Голи: Сліті, 58, Тавареш, 62 – Діакате, 33
Кан – Бордо – 0:1
Гол: Санкаре, 19
Марсель – Монпельє – 1:0
Гол: Товен, 56
Вилученння: Балотеллі, 87 (Марсель)
Нант – Страсбур – 0:1
Гол: Мотіба, 60
Нім – Ліон – 2:3
Голи: Ріпар, 11, Бобікон, 45+2 – Корне, 6, 89, Ндомбеле, 90+1
Ніцца – Монако – 2:0
Голи: Бадіашиль, 36 (аг), Ле Біан, 67 (пен.)
Реймс – ПСЖ – 3:1
Голи: Рахман, 36, Кафаро, 56, Чаварія, 90+4 – Мбаппе, 59
Ренн – Лілль – 3:1
Голи: Н'янг, 16, 71, Сарр, 59 – Ремі, 35
Вилучення: Араужо, 90 (Л)
"Прийшов час взяти на себе більше відповідальності, можливо, у іншому місці", – Мбаппе натякнув на відхід з ПСЖ