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ПСЖ безвольно програв Реймсу, Ренн переміг Лілль та інші несподіванки останнього туру Ліги 1

00:53 290 Читать на русском
ПСЖ безвольно програв Реймсу, Ренн переміг Лілль та інші несподіванки останнього туру Ліги 1
Реймс – ПСЖ / Фото Фото ФК ПСЖ

Відбулись останні матчі чемпіонату Франції сезону 2018/19.

Ам'єн – Генгам – 2:1

Голи: Гірасі, 14, Годос, 47, – Менді, 67

Анже – Сент-Етьєн – 1:1

Голи: Мулен (аг), 70 – Норден, 64

Діжон – Тулуза – 2:1

Голи: Сліті, 58, Тавареш, 62 – Діакате, 33

Кан – Бордо – 0:1

Гол: Санкаре, 19

Марсель – Монпельє – 1:0

Гол: Товен, 56

Вилученння: Балотеллі, 87 (Марсель)

Нант – Страсбур – 0:1

Гол: Мотіба, 60

Нім – Ліон – 2:3

Голи: Ріпар, 11, Бобікон, 45+2 – Корне, 6, 89, Ндомбеле, 90+1

Ніцца – Монако – 2:0

Голи: Бадіашиль, 36 (аг), Ле Біан, 67 (пен.)

Реймс – ПСЖ – 3:1

Голи: Рахман, 36, Кафаро, 56, Чаварія, 90+4 – Мбаппе, 59

Ренн – Лілль – 3:1

Голи: Н'янг, 16, 71, Сарр, 59 – Ремі, 35

Вилучення: Араужо, 90 (Л)

"Прийшов час взяти на себе більше відповідальності, можливо, у іншому місці", – Мбаппе натякнув на відхід з ПСЖ

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