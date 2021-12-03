До чорного списку потрапили 7 гравців, з яких щонайменше троє точно повинні покинути клуб, інформує Foot Mercato.

Мессі навіть не в п'ятірці: як Україна проголосувала за "Золотий м'яч-2021"

За своє майбутнє слід хвилюватися Ріко, Кереру, Діалло, Ікарді, Рафіньї, Курзава та Паредесу. Останнє прізвище дещо дивує, оскільки аргентинець має важливу роль у команді і може похизуватися товариськими стосунками з Ліонелем Мессі. Загальна вартість "опальної сімки" за Transfermarkt складає 137 млн євро.

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Нагадаємо, зараз ПСЖ впевнено очолює таблицю чемпіонату Франції, а в Лізі чемпіонів вже гарантував собі плей-офф.

ПСЖ розписав сенсаційну нічию, чемпіони перервали безвиграшну серію, Марсель застрибнув на друге місце: Ліга 1