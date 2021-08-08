Ліонель Мессі перебуває за крок до переїзду у Париж після відходу з Барселони.

Хорхе Мессі, батько екс-форварда Барселони, провів фінальний раунд перемовин з ПСЖ, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у Twitter.

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Парижани віддали копію контракту Хорхе Мессі для ознайомлення. Сам Ліонель підпише його, коли будуть залагоджені усі деталі переходу. Попереду на 34-річного аргентинця очікує переїзд у столицю Франції та медогляд у таборі ПСЖ. Планується, що це трапиться у понеділок-вівторок.

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Нагадаємо, Мессі дістанеться ПСЖ на правах вільного агента, адже через фінансові обмеження Ла Ліги чотириразовий переможець ЛЧ не зміг продовжити співпрацю з каталонцями.

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