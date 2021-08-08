Лионель Месси находится в шаге от переезда в Париж после ухода из Барселоны.

Хорхе Месси, отец экс-форварда Барселоны, провел финальный раунд переговоров с ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Парижане отдали копию контракта Хорхе для ознакомления. Сам Лионель подпишет его, когда будут улажены все детали перехода. Впереди 34-летнего аргентинца ожидает переезд в столицу Франции и медосмотр в лагере ПСЖ. Планируется, что это случится в понедельник-вторник.

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Напомним, Месси достанется ПСЖ на правах свободного агента, ведь из-за финансовых ограничений Ла Лиги 4-кратный победитель ЛЧ не смог продолжить сотрудничество с каталонцами.

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