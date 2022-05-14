Парижани вирішили не продовжувати тенденцію сезону 2021/22, коли за місце у воротах змагались два суперзіркових голкіпери.

ПСЖ зробив ставку на Доннарумму замість Кейлора Наваса, повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму твіттері.

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Італійський голкіпер залишиться номером 1 у Парижі, тоді як костариканця хочуть продати – чемпіони Франції вже очікують на пропозиції щодо екс-воротаря Реала.

Відзначимо, що Доннарумма провів за ПСЖ 23 матчі за сезон, у 8 з яких втримав ворота на замку. Навас зіграв у 25 поєдинках поточного сезону, 9 з яких стали "сухими".

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