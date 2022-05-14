Парижане решили не продолжать тенденцию сезона 2021/22, когда за место в воротах соревновались два суперзвездных голкипера.

ПСЖ сделал ставку на Доннарумму вместо Кейлора Наваса, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

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Итальянский голкипер останется номером 1 в Париже, тогда как костариканца хотят продать – чемпионы Франции уже ожидают предложения по экс-вратарю Реала.

Отметим, что Доннарумма провел за ПСЖ 23 матча за сезон, в 8 из которых удержал ворота на замке. Навас сыграл в 25 поединках текущего сезона, 9 из которых стали "сухими".

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