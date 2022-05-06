Парижани після завоювання чемпіонства і вильоту з Ліги чемпіонів запланували прощання з низкою гравців. Майбутнє Маурісіо Почеттіно теж поки під питанням.

Керівництво ПСЖ визначилось із гравцями, які влітку мають покинути колектив. Як стверджує Le Parisien, до списку увійшли п'ять представників першої команди.

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Це воротар Кейлор Навас, оборонці Колін Дагба та Лайвен Курзава, нападник Мауро Ікарді та вінгер Анхель Ді Марія. Термін дії контракту останнього завершується вже цього літа, тому аргентинець піде вільним агентом. Решта, вочевидь, будуть виставлені на продаж, за вторговані кошти ПСЖ планує придбати зірку у півзахист до Марко Верратті.

Під питанням залишається і майбутнє Маурісіо Почеттіно. Його угода з парижанами чинна ще рік, але чи допрацює він її з огляду на неоднозначний сезон, поки сказати складно.

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