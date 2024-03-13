Представники Барселони воліли б зустрітися з ПСЖ або Баварією у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Про це інформує журналіст Diario Sport Тоні Хуанмарті. Повідомляється, що в каталонському клубі не хочуть отримати в суперники тільки одну команду – міланський Інтер.

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Згідно з джерелом, у Барселоні вважають, що матчі з Інтером стали б для "блаугранас" дуже складними в кількох аспектах. Минулого року каталонці вже зустрічалися з командою Сімоне Індзагі в груповому етапі Ліги чемпіонів, і не зуміли здолати суперника – 0:1, 3:3.

Доля Інтера в Лізі чемпіонів вирішиться сьогодні ввечері в матчі-відповіді 1/8 фіналу з Атлетіко. Першу зустріч "нерадзуррі" виграли з рахунком 1:0.

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