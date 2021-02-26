ПСЖ планує визначитись щодо майбутнього Мбаппе та озвучив дедлайн у переговорах щодо нового контракту Кіліана. Рішення має бути прийняте не пізніше 10 березня, коли відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони, інформує Marca.

"Мене здивували деякі судження про Кіліана. У нього є свій шлях. Всякий раз його положення в команді стає все більш важливим. У нього вже є обов'язки, а також стабільність і чіткий курс. Ми спілкуємося з ним, переговори йдуть вже довгий час. Наша позиція ясна, ми знаємо, чого хочемо. Скоро настане момент, коли остаточне рішення буде прийняте. Початок спілкування вийшов обнадійливим.

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Неймар? З ним ми теж спілкуємося. Ми на правильному шляху, але новий контракт ще не підписаний. З ним приємно мати справу. Наша мета – досягти домовленості якомога швидше. Це ж стосується і Анхеля Ді Марії, і Хуана Берната. Ми хочемо продовжити контракти з усіма цими гравцями.

У меншій мірі ми обговорювали продовження угоди з Дракслером, оскільки у нього було менше можливостей виходити на поле в попередні роки. Він все ще залишається важливим гравцем для нашої команди", – наводить слова спортивного директора ПСЖ Леонардо Le Parisien.

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