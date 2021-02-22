Зірки Борусії Д та ПСЖ обійдуться мадридському клубу у 852 млн євро, відзвітував AS.

Реал планує кадрову чистку складу – позитивний сигнал для Луніна

Мбаппе розраховує отримувати таку ж зарплатню, як Неймар – на рік 36 млн євро "чистими" і 72 млн з податками. Апетити Холанда дещо скромніші – 10 і 20 млн євро відповідно. Зазвичай Реал підписує з новачками контракт на 6 років. Неважкі підрахунки в сумі дають 552 млн на зарплату зіркового дуету – 432 для Мбаппе і 120 для Холанда. За кожного з них вимагають щонайменше 150 млн євро, тобто загальні витрати Реала сягнуть божевільних 852 млн.

Додамо, що Мбаппе провів у поточному сезоні 30 матчів, відзначився 21 голом та 9 асистами. Статистика Холанда – 25 матчів, 27 голів та 7 асистів.

Динамо з вердиктом для Луческу, гравці збірної України в епіцентрі топ-угод: найкраще про трансфери зими 2021