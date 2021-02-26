ПСЖ планирует определиться относительно будущего Мбаппе и озвучил дедлайн в переговорах относительно нового контракта Килиана. Решение должно быть принято не позднее 10 марта, когда состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против Барселоны, информирует Marca.

"Меня удивили некоторые суждения о Килиане. У него есть свой путь. Всякий раз его положение в команде становится все более важным. У него уже есть обязанности, а также стабильность и четкий курс. Мы общаемся с ним, переговоры идут уже долгое время. Наша позиция ясна, мы знаем, чего хотим. Скоро наступит момент, когда окончательное решение будет принято. Начало общения вышел обнадеживающим.

Мбаппе и Холанд обойдутся Реалу в астрономическую сумму – миллиард евро не за горами

Неймар? С ним мы тоже общаемся. Мы на правильном пути, но новый контракт еще не подписан. С ним приятно иметь дело. Наша цель – достичь договоренности как можно скорее. Это же касается и Анхеля Ди Марии, и Хуана Берната. Мы хотим продлить контракты со всеми этими игроками.

В меньшей степени мы обсуждали продление соглашения с Дракслером, поскольку у него было меньше возможностей выходить на поле в предыдущие годы. Он все еще остается важным игроком для нашей команды", – приводит слова спортивного директора ПСЖ Леонардо Le Parisien.

Велика ніч Динамо вже не унікальна: Мессі біля розбитого корита Барселони, Мбаппе повторює Шевченка і віщує крах Лео