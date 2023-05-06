Чемпіон світу не потрапив до заявки на матч чемпіонату Франції проти Труа.

Мессі своїми вибаченнями викликав гнів легенди ПСЖ: "Його робота – покрасуватись і отримати великий чек?"

На тижні розгорівся скандал навколо комерційної поїздки Мессі у Саудівську Аравію. Аргентинець був змушений виконувати вимоги своїх спонсорів, але не попросив дозволу ПСЖ на відлучення. Керівництво клубу вирішило відсторонити Мессі на 2 тижні. Лео публічно попросив вибачення, проте це не змінило вирок.

Преса додала, що після цього скандалу ПСЖ вирішив припинити спроби домовитися з аргентинцем про новий контракт. Чинна угода Мессі розрахована до кінця нинішнього сезону.

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