ПСЖ виконав свою погрозу Мессі – зірку викинули зі складу навіть після вибачень
ПСЖ вирішив до кінця дотримуватися жорсткої політики щодо Ліонеля Мессі.
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На тижні розгорівся скандал навколо комерційної поїздки Мессі у Саудівську Аравію. Аргентинець був змушений виконувати вимоги своїх спонсорів, але не попросив дозволу ПСЖ на відлучення. Керівництво клубу вирішило відсторонити Мессі на 2 тижні. Лео публічно попросив вибачення, проте це не змінило вирок.
Преса додала, що після цього скандалу ПСЖ вирішив припинити спроби домовитися з аргентинцем про новий контракт. Чинна угода Мессі розрахована до кінця нинішнього сезону.
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