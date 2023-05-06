Чемпион мира не попал в заявку на матч чемпионата Франции против Труа.

Месси своими извинениями вызвал гнев легенды ПСЖ: "Его работа – покрасоваться и получить большой чек?"

На неделе разгорелся скандал вокруг коммерческой поездки Месси в Саудовскую Аравию. Аргентинец был вынужден выполнять требования своих спонсоров, но не попросил разрешения ПСЖ на отлучение. Руководство клуба решило отстранить Месси на 2 недели. Лео публично извинился, однако это не изменило приговор.

Пресса добавила, что после скандала ПСЖ решил прекратить попытки договориться с аргентинцем о новом контракте. Действующее соглашение Месси рассчитано до конца нынешнего сезона.

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