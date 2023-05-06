ПСЖ выполнил свою угрозу Месси – звезду выбросили из состава даже после извинений
ПСЖ решил до конца придерживаться жесткой политики в отношении Лионеля Месси.
Чемпион мира не попал в заявку на матч чемпионата Франции против Труа.
Месси своими извинениями вызвал гнев легенды ПСЖ: "Его работа – покрасоваться и получить большой чек?"
На неделе разгорелся скандал вокруг коммерческой поездки Месси в Саудовскую Аравию. Аргентинец был вынужден выполнять требования своих спонсоров, но не попросил разрешения ПСЖ на отлучение. Руководство клуба решило отстранить Месси на 2 недели. Лео публично извинился, однако это не изменило приговор.
Пресса добавила, что после скандала ПСЖ решил прекратить попытки договориться с аргентинцем о новом контракте. Действующее соглашение Месси рассчитано до конца нынешнего сезона.
Возвращение Месси: лучший игрок Барсы может уйти, чистка на 200 миллионов, вдвое меньше стадион, другие препятствия