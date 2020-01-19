ПСЖ відмовився продавати Кавані

Схоже, форвард ПСЖ Едінсон Кавані залишиться в Парижі.

ПСЖ припинив перемовини з Атлетіко щодо трансферу Едінсона Кавані, повідомляє Goal.

Атлетіко знайшов зіркову альтернативу Кавані у випадку провалу трансферу

Парижани розраховують, що 32-річний нападник своїм досвідом допоможе команді у весняній частині Ліги чемпіонів, тому не мають наміру відпускати Едінсона під час зимового трансферного вікна.

Варто відзначити, що контракт уругвайця з ПСЖ розрахований до літа 2020 року.

В поточному сезоні Ліги 1 Кавані провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами.

Сетьєн дебютує в Барселоні, Ліверпуль спробує здолати Ман Юнайтед, інтрига навколо Зінченка – топ-матчі євровікенду