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ПСЖ відмовився продавати Кавані

19 січня 19:09 664 Читать на русском
ПСЖ відмовився продавати Кавані
Едінсон Кавані / Фото ФК ПСЖ

Схоже, форвард ПСЖ Едінсон Кавані залишиться в Парижі.

ПСЖ припинив перемовини з Атлетіко щодо трансферу Едінсона Кавані, повідомляє Goal.

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Парижани розраховують, що 32-річний нападник своїм досвідом допоможе команді у весняній частині Ліги чемпіонів, тому не мають наміру відпускати Едінсона під час зимового трансферного вікна.

Варто відзначити, що контракт уругвайця з ПСЖ розрахований до літа 2020 року.

В поточному сезоні Ліги 1 Кавані провів 9 матчів, в яких відзначився двома голами.

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Теги
Трансфери Атлетіко Атлетіко ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери ПСЖ Едінсон Кавані Едінсон Кавані
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