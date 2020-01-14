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Атлетіко знайшов зіркову альтернативу Кавані у випадку провалу трансферу

14 січня 10:25 1624 Читать на русском
Атлетіко знайшов зіркову альтернативу Кавані у випадку провалу трансферу
Едінсон Кавані / PSGTalk

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані залишається головним, проте не єдиним претендентом на підсилення атаки Атлетіко.

Александр Ляказетт може стати гравцем Атлетіко у випадку зриву домовленості з Едінсоном Кавані, повідомляє Marca.

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Зазначається, що француз залишається запасним варіантом для мадридців. До того ж, "матрацники" готові включити в угоду Тома Лемара.

Нагадаємо, ПСЖ та Атлетіко нібито домовились про трансфер Едінсона Кавані в Мадрид влітку 2020 року. Уругваєць вирішив покинути ПСЖ, оскільки програв конкуренцію Мауро Ікарді. В активі уругвайського нападника 10 поєдинків у складі парижан та три забиті голи.

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Теги
Трансфери Франція Едінсон Кавані Едінсон Кавані Атлетіко Атлетіко ПСЖ ПСЖ Арсенал Арсенал Александр Ляказетт Александр Ляказетт
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