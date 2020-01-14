Атлетіко знайшов зіркову альтернативу Кавані у випадку провалу трансферу

Форвард ПСЖ Едінсон Кавані залишається головним, проте не єдиним претендентом на підсилення атаки Атлетіко.

Александр Ляказетт може стати гравцем Атлетіко у випадку зриву домовленості з Едінсоном Кавані, повідомляє Marca.

Кавані приєднається до Атлетіко влітку, – Ді Марціо

Зазначається, що француз залишається запасним варіантом для мадридців. До того ж, "матрацники" готові включити в угоду Тома Лемара.

Нагадаємо, ПСЖ та Атлетіко нібито домовились про трансфер Едінсона Кавані в Мадрид влітку 2020 року. Уругваєць вирішив покинути ПСЖ, оскільки програв конкуренцію Мауро Ікарді. В активі уругвайського нападника 10 поєдинків у складі парижан та три забиті голи.

Рекордсмен чемпіонатів світу втратив усе майно через Ердогана і працює водієм Uber – сумна історія легендарного форварда