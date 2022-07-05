Нападник Сассуоло та збірної Італії Джанлука Скамакка наступний сезон розпочне у чемпіонаті Франції, повідомляє Le Parisien.

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За інформацією джерела, ПСЖ вже узгодив практично усі далі переходу 23-річного італійця. Сума трансферу становитиме 50 мільйонів євро. Цікаво, що 5 років тому Сассуоло придбав права на вихованця Роми лише за 500 тисяч.

До слова, у минулому сезоні Серії А Джанлука Скамакка провів 36 матчів, у яких забив 16 голів, встановивши особистий рекорд результативності.

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