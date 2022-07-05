Парижане подыскали усиление в линию атаки в Серии А. Новичком клуба должен стать Джанлука Скамакка.

Нападающий Сассуоло и сборной Италии Джанлука Скамакка следующий сезон начнет в чемпионате Франции, сообщает Le Parisien.

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По информации источника, ПСЖ уже согласовал практически все дальше перехода 23-летнего итальянца. Сумма трансфера составит 50 миллионов евро. Интересно, что 5 лет назад Сассуоло приобрел права на воспитанника Ромы всего за 500 тысяч.

В прошлом сезоне Серии А Джанлука Скамакка провел 36 матчей, в которых забил 16 голов, установив личный рекорд результативности.

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