Парижани мають намір розпрощатись з одною з головних зірок команди – Неймаром – та вже мають альтернативу бразильцю.

Після відходу Ді Марії через завершення контракту, ПСЖ хоче позбутись ще одного багаторічного лідера команди – Неймара, інформує AS.

ПСЖ проти своєї волі оновив контракт Неймара – бразилець за рік пройшов шлях від суперзірки до "непотрібного"

Замінити бразильця має гравець, який вже є у складі команди – Пабло Сарабія. Іспанець провів минулий сезон в оренді у Спортингу, але новий спортивний директор клубу Луїш Кампуш вражений його виступами у Португалії та хоче зробити однією з ключових фігур у Парижі.

Статистика Сарабії в лісабонському гранді вийшла фантастичною: у 45 матчах в усіх змаганнях іспанцю вдалось забити 21 гол та віддати 9 асистів. У 2021 році Пабло у складі збірної Іспанії дістався до півфіналу чемпіонату Європи, де "Фурія Роха" поступилась майбутньому тріумфатору – збірній Італії – у серії пенальті.

Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд