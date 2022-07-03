ПСЖ готує революцію – роль Неймара дістанеться півфіналісту Євро-2020
Парижани мають намір розпрощатись з одною з головних зірок команди – Неймаром – та вже мають альтернативу бразильцю.
Після відходу Ді Марії через завершення контракту, ПСЖ хоче позбутись ще одного багаторічного лідера команди – Неймара, інформує AS.
ПСЖ проти своєї волі оновив контракт Неймара – бразилець за рік пройшов шлях від суперзірки до "непотрібного"
Замінити бразильця має гравець, який вже є у складі команди – Пабло Сарабія. Іспанець провів минулий сезон в оренді у Спортингу, але новий спортивний директор клубу Луїш Кампуш вражений його виступами у Португалії та хоче зробити однією з ключових фігур у Парижі.
Статистика Сарабії в лісабонському гранді вийшла фантастичною: у 45 матчах в усіх змаганнях іспанцю вдалось забити 21 гол та віддати 9 асистів. У 2021 році Пабло у складі збірної Іспанії дістався до півфіналу чемпіонату Європи, де "Фурія Роха" поступилась майбутньому тріумфатору – збірній Італії – у серії пенальті.
Чверть століття тому Феномен запустив лавину: 10 найдорожчих футболістів у історії, які по черзі били трансферний рекорд