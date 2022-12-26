Паризький гранд вирішив відпустити півзахисника Рафінью в чемпіонат, де він розпочинав своє футбольне становлення.

28-річний хавбек приєднається до Реал Сосьєдада на правах оренди, стверджує Фабріціо Романо.

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Клуби вже остаточно узгодили між собою всі деталі трансферу. Рафінья проведе в Іспанії залишок сезону, в орендній угоді не передбачене право викупу. Вжа завтра, 27 грудня, бразилець прибуде на медогляд у Сан-Себастьян.

Нагадаємо, Рафінья є вихованцем Барселони, за першу команду провів 90 матчів. Він перебрався в Париж у жовтні минулого року, але стати гравцем основи не зумів. Цього сезону хавбек зіграв за ПСЖ лише 220 хвилин і не відзначився результативними діями.

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