Обидва клуби прекрасно обізнані про знання та вміння Мотти, який може стати чудовим тренером – свого часу чинний наставник Болоньї пограв як за ПСЖ, так і за Інтер. Згідно з Corriere di Bologna, боси ПСЖ та Інтера високо оцінюють навички управління командою у виконанні Мотти.

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Минулого сезону Мотта працював у Спеції та врятував команду в Серії А. Під час сезону 2022/23 Тьягу очолив Болонью, змінивши Сінішу Михайловича.

Під керівництвом Мотти "россоблу" набирають у середньому 1,53 очка за гру. Зараз Болонья посідає 8 місце в турнірній таблиці Серії А.

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