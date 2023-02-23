Оба клуба прекрасно осведомлены о знаниях и умениях Мотты, который может стать отличным тренером – в своё время действующий наставник Болоньи поиграл как за ПСЖ, так и за Интер. Согласно Corriere di Bologna, боссы ПСЖ и Интера высоко оценивают навыки управления командой в исполнении Мотты.

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В прошлом сезоне Мотта работал в Специи и спас команду в Серии А. По ходу сезона 2022/23 Тьягу возглавил Болонью, сменив Синишу Михайловича.

Под руководством Мотты "россоблу" набирают в среднем 1,53 очка за игру. Сейчас Болонья занимает 8 место в турнирной таблице Серии А.

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