Парижани цього літа попрощалися з Ліонелем Мессі, а Кіліана Мбаппе покарали відстороненням через небажання продовжувати контракт. ПСЖ уже майже закрив перехід Усмана Дембеле. Втім, він може бути не єдиним новачком із Каталонії.

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Новою ідеєю чинних чемпіонів Франції стало придбання вихованця Барселони Ансу Фаті, повідомляє AS. За інформацією джерела, цей трансфер лобіює особисто Луїс Енріке. Форвард заявляв, що хоче залишитися в Каталонії, але "синьо-гранатові" будуть готові скористатися можливість серйозно розбагатіти.

До слова, у минулому сезоні Фаті забив 7 голів і віддав 3 асисти у 44-х матчах за Барселону. В його контракті з клубом прописана клаусула, яка становить мільярд євро.

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