Перехід Усмана Дембеле з Барселони у ПСЖ під загрозою затримки.

Каталонський клуб не хоче відпускати вінгера, допоки не будуть узгоджені всі фінансові деталі, інформує Mundo Deportivo.

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ПСЖ активував 50-мільйонну клаусулу, яка була прописана в контракті Дембеле. Барселона має право забрати лише половину суми, а друга дістанеться французу та його агенту. Втім, керівництво каталонського клубу переконане, що табір Усмана не виконав усі зобов'язання зі свого боку. Барса має право утримувати гравця до 21 серпня, якщо не буде досягнуто компромісу.

Такий розвиток ситуації навряд сподобається ПСЖ. Чемпіони Франції сподівалися завершити трансфер Дембеле до 12 серпня, коли відкриють новий сезон матчем проти Лор'яна.

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