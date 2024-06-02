Камада минулого літа перейшов у Лаціо на правах вільного агента та підписав контракт на один сезон з можливістю продовження угоди ще на три роки. Однак автоматично активувати цю опцію може лише сам футболіст.

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Японець розквіт під керівництвом Ігоря Тудора та обіцяв залишитися в клубі. Однак пропозиція з АПЛ від Крістал Пелас змусила Даїчі передумати. Він захотів возз'єднатися з Олівером Гласнером, з яким працював у Айнтрахті.

"Камада захотів додаткові 2,5 мільйона євро, щоб продовжити контракт. Ніхто не сміє нас шантажувати. Ми виженемо всіх найманців", – гнівно заявив президент Лаціо Клаудіо Лотіто в коментарі Corriere dello Sport.