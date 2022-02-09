ПСЖ не хоче відпускати Мбаппе в Реал, але Кіліан налаштований змінити чемпіонат. Тому керівництву клубу довелося розробити план Б на випадок, якщо француз таки змінить клуб. L'Equipe розкриває секрети.

В атаці Париж хоче замінити Мбаппе з допомогою Холанда. З літа у контракті Ерлінга в Дортмунді з'явиться клаусула в розмірі 75 мільйонів євро (сума трансферу зросте до 90 млн з врахуванням бонусів). ПСЖ готовий її активувати і вже провів перші перемовини з Міно Райолою.

Також парижани хочуть підсилити півзахист. Перший кандидат – Поль Погба, в якого завершується контракт з Манчестер Юнайтед. Другий – Лукас Пакета, який шикарною грою за Ліон запав у серце спортдиру ПСЖ Леонардо.

Баварія планує підсилити 3 позиції та шукає вільних агентів – тріумфатор ЛЧ серед головних кандидатів