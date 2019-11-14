ПСЖ розпочав перемовини щодо викупу Ікарді

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді має шанс надовго затриматись у Парижі.

Представники ПСЖ вже розпочали діалог з Вандою Нарою, яка одночасно є дружиною та агентом Мауро Ікарді, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ікарді: Зроблю все можливе, щоб залишитися в ПСЖ

Парижани хочуть скористатись опцією викупу контракту аргентинця у Інтера за 65 млн євро.

Нагадаємо, 26-річний форвард приєднався до ПСЖ на правах оренди влітку. Причиною цьому став конфлікт аргентинця з тренерським штабом та керівництвом Інтера.

В поточному сезоні Ліги 1 Ікарді провів 6 матчів, в яких відзначився 5-ма голами та асистом.

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