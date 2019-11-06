Ікарді: Зроблю все можливе, щоб залишитися в ПСЖ

Нападник ПСЖ Мауро Ікарді поділився своїми планами щодо продовження кар'єри.

"Я повинен показувати свій рівень на полі. Жовтень для нас склався позитивно, але попереду довгий шлях, і в найближчі місяці я теж повинен себе проявляти.

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В кінці сезону подивимося, чи залишуся я в клубі. Я хочу приносити користь, для цього я і перейшов сюди. Виступи за ПСЖ – велика відповідальність, це один з найсильніших клубів світу. Для моєї кар'єри це серйозний крок. Я зроблю все можливе, щоб залишитися тут", – підкреслив Ікарді в коментарі RMC Sport.

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Нагадаємо, що сезон 2019/20 аргентинець проводить у ПСЖ на правах оренди з міланського Інтера. Чемпіони Франції можуть викупити контракт зіркового нападника за 70 млн євро.