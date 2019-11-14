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ПСЖ начал переговоры о выкупе Икарди

11:48 66 Читати українською
ПСЖ начал переговоры о выкупе Икарди
Мауро Икарди / Фото ФК ПСЖ

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди имеет шанс надолго задержаться в Париже.

Представители ПСЖ уже начали диалог с Вандой Нарой, которая одновременно является женой и агентом Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Парижане хотят воспользоваться опцией выкупа контракта аргентинца у Интера за 65 млн евро.

Напомним, 26-летний форвард присоединился к ПСЖ на правах аренды летом. Причиной этому стал конфликт аргентинца с тренерским штабом и руководством Интера.

В текущем сезоне Лиги 1 Икарди провел 6 матчей, в которых отметился 5-ю голами и ассистом.

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Теги
Ванда Нара Интер Интер ПСЖ ПСЖ Франция Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Мауро Икарди Мауро Икарди
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