Ренн здобув впевнену перемогу над Панатінаїкосом в четвертому раунді Ліги Європи. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол24".

Бретонці вдруге змогли обіграти грецький клуб. Відкрити рахунок в матчі вдалося дуже швидко, але не обійшлося без допомоги голкіпера Панатінаїкоса. Ренн отримав право пробити штрафний, до позначки підійшов Рідер. Півзахисник пробив, м'яч відскочив від газону прямо перед воротарем, втім, той замість того, щоб зафіксувати його, пропустив поміж ніг. Протягом матчу бретонці ще двічі забивали у ворота Панатінаїкоса, здобувши у підсумку перемогу з рахунком 3:1.

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Після чотирьох турів Ренн лідирує в групі F з дев'ятьма балами. Вільяреал перебуває на другому місці з шістьма пунктами, а Панатінаїкос має чотири очки.