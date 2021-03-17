ПСЖ приймав Лілль в рамках 1/8 фіналу Кубка Франції. Читайте звіт на Футбол 24.

Кубок Франції, 1/8 фіналу

ПСЖ – Лілль – 3:0

Голи: Ікарді, 9, Мбаппе, 41, 90+3

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Маурісіо Почеттіно вирішив залякати Лілль перед фінальним відрізком Ліги 1 і наставнику ПСЖ це вдалось повністю.

Вже у першому таймі парижани зняли питання щодо чвертьфіналіста турніру, відзначались Ікарді та Мбаппе. Після перерви "доги" перехопили ініціативу, але не змогли переламати хід гри. Натомість перед фінальним свистком Кіліан довів рахунок до розгромного.

Нагадаємо, у чемпіонаті Франції після 29-ти турів лідирує Лілль, випереджаючи ПСЖ на три очки.

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