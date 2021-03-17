ПСЖ принимал Лилль в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Читайте отчет на Футбол 24.

Кубок Франции, 1/8 финала

ПСЖ – Лилль – 3:0

Голы: Икарди, 9, Мбаппе, 41, 90+3

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Почеттино решил запугать Лилль перед финальным отрезком Лиги 1, и наставнику ПСЖ это удалось полностью.

Уже в первом тайме парижане сняли вопрос о четвертьфиналисте турнира, отмечались Икарди и Мбаппе. После перерыва "доги" перехватили инициативу, но не смогли переломить ход игры. В свою очередь перед финальным свистком Килиан довел счет до разгромного.

Напомним, в чемпионате Франции после 29-ти туров лидирует Лилль, опережая ПСЖ на три очка.

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