Роберт Лєвандовскі закріпився у статусі головних бомбардирів за всю історію Бундесліги.

Нападник Баварії відзначився своїм черговим голом у матчі проти Вердера (3:1). Поляк наздогнав легенду Шальке Клауса Фішера на другій сходинці бомбардирів Бундесліги – в обох тепер по 268 м'ячів.

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На вершині списку впевнено почувається інший суперфорвард Баварії – Герд Мюллєр (365 голів). Лєвандовскі у свої 32 роки зберігає розкішну форму, тому має всі шанси компенсувати майже сотню м'ячів до історичного рекорду. У поточному розіграші Бундесліги Роберт провів 24 матчі, відзначився 32 точними ударами.

Нагадаємо, поляк проміняв Борусію Д на Баварію влітку 2014 року. За "джмелів" він встиг оформити 74 голи в рамках чемпіонату Німеччини.

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