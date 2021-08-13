Новачки парижан, серед яких і Ліонель Мессі, продовжують вливатись у колектив через щоденні тренування.

Вже завтра, 14 серпня, команда Маурісіо Почеттіно буде протистояти Страсбуру у другому турі Ліги 1. Матч відбудеться на Стад де Пренс.

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До поєдинку ПСЖ готується у повній бойовій готовності з новачками. Виділяється серед них Ліонель Мессі, до якого останніми днями очікувано прикуто найбільше уваги. У соцмережах парижани привідкрили завісу тренувань, показавши 15 хвилин із заняття своїм фанатам.

Нагадаємо, Мессі офіційно підписав контракт з ПСЖ 10 серпня. Крім Лео, французький клуб у це трансферне вікно запросив Серхіо Рамоса, Джорджініо Вейналдума, Джанлуїджі Доннарумму й Ашрафа Хакімі.

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