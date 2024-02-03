Действующее соглашение французского форварда с чемпионом Франции истекает летом 2024 года. Нет никаких признаков того, что Килиан Мбаппе продолжит свое приключение в Лиге 1.

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Согласно информации Le Parisien, француз принял решение присоединиться к мадридскому Реалу. С испанским грандом еще не подписано соглашение, впрочем, в том, что контракт будет оформлен сомнений нет. Мбаппе не озвучил свое решение публично, но в ПСЖ уже настроены на его уход. Нассер Аль-Хелаифи и руководство в Дохе воспринимают новость очень спокойно. Ожидается, что Килиан официально объявит о своем решении в ближайшее время.

За семь лет в ПСЖ Мбаппе добыл пять титулов чемпиона Франции, трижды выигрывал Суперкубок и Кубок Франции. Килиан провел за парижан 288 матчей, в которых забил 241 гол и отдал 105 ассистов.

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