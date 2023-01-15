З 1974 року ПСЖ грає домашні матчі на стадіоні Парк де Пренс, який вміщує 47 000 уболівальників. Клуб вважає, що арена потребує реконструкції, яка коштуватиме близько 500 мільйонів євро. Як інформує ВВС, ПСЖ готовий профінансувати роботи, але тільки в тому випадку, якщо клубу дозволять викупити стадіон.

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Однак цей план був відхилений мером Парижа, який заявив, що Парк де Пренс не продавався, не продається і не буде продаватися. Незважаючи на переговори, які йшли протягом останніх років.

ПСЖ, зі свого боку, заявив, що утримання Парк де Пренс занадто дорого обходиться платникам податків.

Згідно з джерелом, після перепалки з владою Парижа боси ПСЖ розглядають варіант із переїздом із Парк де Пренс.

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