На честь 24-річного футболіста перейменували стадіон і провели спеціальну церемонію відкриття, інформує Africanews.

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Ашраф разом із мамою та братом відвідав арену у місті Ель-Ксар-ель-Кебір. Хакімі також став свідком виставкового поєдинку між колишніми гравцями збірної Марокко та місцевими футболістами.

"Відкриття футбольного стадіону з моїм іменем – честь для мене. Дякую владі та жителям міста за підтримку і любов. Для мене велика честь повернутися в це місто, яке посідає особливе місце в моєму серці, і бути серед вас. Дякую від щирого серця", – написав Хакімі у Twitter й поділився фото.

Hakimi reçu à Ksar El Kebir Maroc pour l inauguration d un stade à son nom #PSG #hakimi pic.twitter.com/Md9N0hOWoB — ??? ?????️ (@MarocPsg) January 10, 2023