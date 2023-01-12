Ліга 1, 18 тур

ПСЖ – Анже 2:0

Голи: Екітіке, 5, Мессі, 72

Аргентинець вийшов у основі на матч Ліги 1 проти Анже і став одним з головних героїв. Неймар також грав зі старту, а от Мбаппе дали відпочинок.

Рахунок відкрив Екітіке, який і підміняв Кіліана. Мессі знайшов Мукієле на правому фланзі, а той точно прострілив на молодого форварда. Ліонель легко міг оформляти хет-трик асистів, якби не партнери і воротар суперників Бернардоні.

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По перерві чемпіон світу вже сам завершив гольову атаку. ПСЖ провів простеньку комбінацію, і той-таки Мукієле вивів Мессі на побачення з кіпером – 2:0. Арбітри зафіксували офсайд, але повтор чітко показує правильне положення Лео. Натомість Неймару під завісу зустрічі пощастило менше – його ефектний гол скасували через маленький офсайд. Перемога дозволила ПСЖ збільшити відрив від Ланса до 6 очок. Третім йде Марсель Руслана Маліновського, який відстає на 8 пунктів.

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