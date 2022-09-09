ПСЖ представил третий вариант формы в сезон. Дизайн разработан совместно с Nike. Парижане сыграют в ней уже в этот уик-энда против Бреста.

Шахтер презентовал новую форму на сезон 2022/23 – уважение к истории и дизайн в стиле милитари

Резервная форма состоит из белой футболки, белых шорт и белых гетров. На футболке также есть вертикальная синяя полоса, обрамленная красным цветом. На рукавах заметны буквы GOAT, которые означают "величайший в истории" и часто употребляются по отношению к Месси.

Лео вместе с Неймаром и Мбаппе снялись в пафосном презентационном ролике. ПСЖ отмечает, что экипировка изготовлена ​​из полиэстера, созданного из переработанных пластиковых бутылок.