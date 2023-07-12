Лондонці активізували інтерес до французького таланта і в останні дні підтримували прямий контакт з представниками француза, повідомляє football.london.

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Челсі бачить в Шеркі заміну Крістіану Пулішічу, який вибрав для продовження своєї кар'єри Мілан. Ліон попросить за свого вихованця близько 35 мільйонів євро. "Синім" доведеться позмагатися з ПСЖ, який також націлився на молодого півзахисника. Однак у Челсі є перевага, оскільки Ліон не хотів би посилювати конкурента по чемпіонату Франції.

Раян Шеркі під час молодіжного Євро-2023 забивав у ворота збірної України, але це не допомогло збірній Франції здобути перемогу. Підопічні Ріполлі програли з рахунком 1:3. В сезоні 2022/23 за Ліон Шеркі відіграв у 39 матчах, в яких забив п'ять голів та оформив шість асистів.

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