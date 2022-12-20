"Чемпіонат світу 2022 року добіг кінця. Декілька днів минуло з самого сумного моменту в моєму житті. Я, як і раніше, не можу зрозуміти, як так вийшло, і не можу підібрати слова, щоб описати смуток, відчуття ганьби та кількість питань, які у мене тоді виникли. Я провів певний час далеко від соцмереж і всього, що нагадує мені про це, але тепер вирішив викласти ці фотографії.

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Сім'я, друзі та час допомогли мені відновитись після цього складного моменту. Шрам залишиться зі мною назавжди, і я нестиму відповідальність за це. Я націлений повернутися якнайшвидше і зробити так, щоб усі, хто вболівав за нас і страждав через мене, пишалися, відчували радість і позитивні емоції! Я дуже гордий, що був частиною цієї збірної. На жаль, результат вийшов не таким, як ми мріяли.

Від щирого серця дякую реальним і віртуальним друзям, які писали повідомлення, думали про мене і спрямовували в мій бік позитивну енергію. Я отримав стільки чудових повідомлень, і ви просто не уявляєте, як це мені допомогло! Якщо бог послав мені це випробування, я впораюся з ним і рухатимуся далі! Настав час йти вперед. Життя продовжується, з'являються нові цілі. Уперед! Зараз я почуваюся оновленим та готовим до цього! Я люблю тебе, Бразилія", – написав Маркіньйос на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, підопічні Тіте вилетіли в 1/4 фіналу ЧС-2022, поступившись Хорватії у післяматчевій лотереї. Маркіньйос не реалізував вирішальний пенальті, влучивши у штангу.

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