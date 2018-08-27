ПСЖ поскаржиться на Барселону у ФІФА через переговори каталонців з Рабйо

Парі Сен-Жермен незадоволений тим, що представники Барселони вели переговори з Адріеном Рабйо попри те, що до закінчення контракту футболіста з парижанами ще понад 6 місяців, договір закінчується влітку 2019 року.

Як відомо, представники Барселони Пеп Сегура та Ерік Абідаль їздили в Париж, аби провести переговори з хавбеком ПСЖ Адріеном Рабйо.

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Це суперечить правилам ФІФА, які чітко повідомляють, що клуби можуть почати переговори з гравцем лише тоді, коли до закінчення його діючого контракту залишиться менше 6 місяців.

ПСЖ незадоволений діями Барселони та звернеться у ФІФА. Відповідний лист від парижан надійшов в офіс "блаугранас", повідомляє Sport.es.

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