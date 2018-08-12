Рабйо ризикує залишитись без футболу на цілий рік через бажання перейти в Барселону

Хавбек ПСЖ Адріен Рабйо може отримати серйозні неприємності через бажання перебратися в Барселону.

23-річний хавбек чітко вирішив, що хоче покинути Парі Сен-Жермен цього літа, однак боси французького клубу ледь не примусово нав'язують йому новий контрак. Нещодавно Рабйо відхилив чергову пропозицію ПСЖ, що серйозно розлютило президента Нассера Аль-Хелаїфі, інформує L'Équipe.

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Аль-Хелаїфі через посередництво спортивного директора Антеро Енріке начебто пригрозив залишити Рабйо без футболу на цілий рік, якщо перспективний хавбек не підпише нову угоду з чемпіонами Франції.

Рабйо поки що не збирається вести жодних перемовин з ПСЖ, давши слово Барсі, а його матір та за сумісництвом агент продовжує активно працювати над трансфером в каталонський гранд.

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Якщо ПСЖ таки виконає свої погрози, то Рабйо буде позбавлений можливості виходити на поле протягом всього сезону. Його контракт завершується 30 червня 2019 року.