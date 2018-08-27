ПСЖ пожалуется на Барселону в ФИФА из-за переговоров каталонцев с Рабьо

Пари Сен-Жермен недоволен тем, что представители Барселоны вели переговоры с Адриеном Рабьо несмотря на то, что до окончания контракта футболиста с парижанами еще более 6 месяцев, договор истекает летом 2019 года.

Как известно, представители Барселоны Пеп Сегура и Эрик Абидаль ездили в Париж, чтобы провести переговоры с хавбеком ПСЖ Адриеном Рабьо.

Рабйо рискует остаться без футбола на целый год из-за желания перейти в Барселону

Это противоречит правилам ФИФА, которые четко сообщают, что клубы могут начать переговоры с игроком только тогда, когда до окончания его действующего контракта останется менее 6 месяцев.

ПСЖ недоволен действиями Барселоны и обратится в ФИФА. Соответствующее письмо от парижан поступило в офис "блаугранас", сообщает Sport.es.

Рабйо готов подписать новый контракт с ПСЖ, главное условие – зарплата в 9 млн евро

Контракт Рабьо с ПСЖ заканчивается летом 2019 года, футболист пока не хочет подписывать с клубом новый контракт.