Ліга 1, 30 тур

Страсбур – Ланс – 1:2

Голи: Беллгард, 20 – Айдара, 5, Фофана, 40

Брест – Анже – 0:0

Діжон – Реймс – 0:1

Гол: Діа, 50

Монпельє – Бордо – 3:1

Голи: Самбія, 35, Лаборд, 58, Мавідіді, 69 – Хван, 28

Нант – Лор'ян – 1:1

Голи: Коло, 2 – Лор'єнте, 87

Лілль – Нім – 1:2

Голи: Шека, 20 – Коне, 12, Ріпар, 45

Ланс продовжив свою безпрограшну серію до 9 матчів і закріпився на п'ятому місці, яке гарантує єврокубки. Черговою жертвою "криваво-жовтих" став Страсбур. Брест і Анже розписали нульову нічию, а Реймс переміг Діжон завдяки голу свого найкращого бомбардира Булає Діа (13 м'ячів).

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Монпельє пропустив першим, але без особливих проблем здолав Бордо. Лор'ян у останніх турах демонструє надмірно дружній характер – третя нічия поспіль і місце над зоною вильоту. Очко для "мерлузів" вирвав Арман Лор'єнте, який забив божевільний м'яч зі штрафного на відстані 35-37 метрів.

Головна сенсація туру сталася в Ліллі. Місцеві "доги" знову зробили подарунок конкурентам, програвши борцю за виживання – Німу. Команди назабивали голів у першій половині, а по перерві господарі не змогли нічого вдіяти з масованою обороною суперника. ПСЖ і Ліон очним матчем завершать тур увечері – обоє відстають від Лілля на три очки, тому для лідерства потрібна виключно перемога.

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