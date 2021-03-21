Франция, Лига 1

Лион – ПСЖ – 2:4

Голы: Слимани, 62, Корне, 81 – Мбаппе, 15, 52, Данилу, 32, Ди Мария, 47

Лилль несколькими часами ранее неожиданно уступил Ниму и открыл путь на вершину Лиги 1 для ПСЖ и Лиона. Победитель очного матча становился лидером всего чемпионата, поэтому переоценить важность поединка на Люмьере было трудно.

ПСЖ сразу взял мяч под контроль и попытался забить быстрый гол. Мбаппе, прорвавшись по флангу, остро прострелил в штрафную, но Кин ударом в упор не сумел переиграть голкипера. Лион ответил двумя полумоментами: Пакета пробил слишком легко, а Токо Экамби не успел на передачу Депая.

Гости все же открыли счет в одной из первых атак. С прострелом Кина справилась оборона, с ударом Верратти – вратарь, а вот добивание Мбаппе стало результативным. Килиан забил 19-й гол в текущем чемпионате и закрепил лидерство в бомбардирской гонке.

ПСЖ еще до перерыва удвоил преимущество. Постарались игроки обороны. Они пришли в чужие владения на стандарт и создали красивый гол: Кимпембе аккуратно навесил, Маркиньос сбросил, а Данилу загнал мяч в сетку. Лион играл не так плохо, но хозяевам редко удавалось довести свою атаку до логического завершения. Не хватало точного последнего паса, партнеры мало помогали Депаю.

Интрига умерла на старте второго тайма. Париж за 7 минут забил дважды. Сначала навес Ди Марии со штрафного стал голевым – мяч никого не коснулся и шмыгнул под дальнюю штангу. А потом Мбаппе, получив хороший пас от Верратти, мастерски завершил контратаку. Сотый гол Килиана в Лиге 1.

At the age of 22 years, 3 months and 1 day old, Kylian Mbappé has now scored 100 Ligue 1 goals.



Tonight is his 154th appearance in the competition. ? pic.twitter.com/LuMj0NEgyj — Squawka Football (@Squawka) March 21, 2021

Пошла открытая игра с большим количеством моментов на обоих концах поля. ПСЖ много создавал (лучшие шансы имели Гуйе, Мбаппе и Ди Мария), но и много позволял Лиону у своих ворот. У Наваса появилось немало работы. Кейлор был на высоте, но все же пропустил пушечный выстрел Слимани.

На 70-й минуте Мбаппе попросил замену – вместо него вышел Неймар. Первое появление бразильца после травмы. Ней пару раз пошел в дриблинг, неплохо пробил со штрафного, однако результативными действиями не отметился. Остается надеяться, что Килиан не сядет на его место в лазарет.

Лион стремился отыграть еще хотя бы один мяч. ПСЖ уже совсем не хотел защищаться, поэтому моменты у "ткачей" были. И один из них завершился голом. Корне воспользовался классным пасом Шерки, вышел один на один с Навасом и забил. Кейлору пришлось совершить еще пару эффектных сейвов, чтобы все не закончилось плохо.

В итоге – 2:4. ПСЖ победил, набрал 63 очка и возглавил французское первенство. Лилль опустился на второе место, а Лион остался третьим – 60 баллов. Монако идет следом (59 пунктов).

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