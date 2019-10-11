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ПСЖ переконав Наваса покинути Реал суттєвим збільшенням зарплатні

20:51 393 Читать на русском
ПСЖ переконав Наваса покинути Реал суттєвим збільшенням зарплатні
Кейлор Навас / Getty images

Голкіпер ПСЖ Кейлор Навас входить у топ-10 гравців чемпіонату Франції за рівнем зарплати.

Костаріканець перебрався в Париж минулого літа, підписавши з ПСЖ контракт на чотири роки. За інформацією L'Equipe, у Франції Навас отримує більше, ніж у Мадриді.

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Реал платив Кейлору 5 мільйонів євро на сезон, тоді як ПСЖ підняв його зарплатню до семи мільйонів. Це дозволило голкіперу потрапити у топ-10 гравців чемпіонату Франції за розміром зарплати. Більше за нього отримують лише Неймар, Кіліан Мбаппе, Едінсон Кавані, Тьяго Сілва і Анхель Ді Марія.

Нагадаємо, Навас після переходу з Реала вже встиг провести за ПСЖ 7 матчів у чемпіонаті Франції та 2 поєдинки у Лізі чемпіонів.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Кейлор Навас Кейлор Навас ПСЖ ПСЖ Франція
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